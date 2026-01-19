Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

Beobachtung aufgenommen 19.01.2026 12:16:00

Energiekontor-Aktie fester: DZ Bank nimmt Energiekontor mit 'Kaufen' auf

Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen.

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase.

Die Energiekontor-Aktie legt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 0,82 Prozent auf 36,70 Euro zu.

/rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AG

17.11.25 Energiekontor Buy Warburg Research
17.10.25 Energiekontor Buy Warburg Research
10.09.25 Energiekontor Buy Warburg Research
20.05.25 Energiekontor Buy Warburg Research
07.04.25 Energiekontor Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Energiekontor AG 36,65 1,10% Energiekontor AG

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

