Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Beobachtung aufgenommen
|
19.01.2026 12:16:00
Energiekontor-Aktie fester: DZ Bank nimmt Energiekontor mit 'Kaufen' auf
Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase.
Die Energiekontor-Aktie legt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 0,82 Prozent auf 36,70 Euro zu.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Energiekontor AG
Analysen zu Energiekontor AG
