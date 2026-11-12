Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Zahlen vorgelegt
|
12.11.2026 09:37:00
Energiekontor-Aktie höher: Unternehmen bestätigt EBT-Ziel trotz Problemen in Großbritannien
Das vierte Quartal ist für Energiekontor gut gestartet. Im Oktober wurden die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräußerten deutschen Windparks abgeschlossen. Das teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag in Bremen mit. Entsprechend bestätigte der Vorstand sein Ziel, 2026 ein Vorsteuerergebnis (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro zu erreichen.
Großbritannien bleibt entscheidend für die Ergebnisentwicklung
Entscheidend für die zukünftige Ergebnisentwicklung bleibt für Energiekontor derweil das Geschäft in Großbritannien. Wie bereits im Sommer bekannt wurde, kann das Unternehmen dort ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkäufe nicht umsetzen. Hintergrund sind spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte.
Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern lediglich einen qualitativ beschreibenden Bericht.
Die Aktie von Energiekontor legt auf XETRA zeitweise 2,61 Prozent auf 23,60 Euro zu.
BREMEN (dpa-AFX)
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