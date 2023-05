Energiekontor-Aktie mit Verlusten: Prognose bekräftigt - Energiekontor-Management warnt vor anhaltenden Marktunsicherheiten

Eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses von 10 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sei weiterhin erreichbar, hieß es in dem am Freitag in Bremen vorgelegten Bericht zum ersten Quartal. 2022 belief sich das Vorsteuerergebnis auf 62,9 Millionen Euro. Bislang befänden sich alle Bau- und Verkaufsprojekte im Plan, hieß es weiter. Allerdings warnte das Management auch vor Marktunsicherheiten und Herausforderungen, wie gestiegenen Investitionskosten, die aber auf eine höhere Nachfrage träfen. Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht.

Wegen der Unsicherheiten in der Branche könne derzeit nicht von einer grundsätzlichen und in jedem Fall zuverlässigen Lieferfähigkeit der gewünschten Produkte, Modelle und Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgegangen werden, hieß es weiter.

Die Energiekontor-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 4,74 Prozent auf 74,30 Euro.

BREMEN (dpa-AFX)