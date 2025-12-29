Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Großes Projektportfolio
|
29.12.2025 11:28:38
Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt
2025 hat Energiekontor eigenen Angaben zufolge insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Projekte mit einer Gesamtnennleistung von 51 Megawatt verkauft. Zusätzliche Projekte würden sich derzeit im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen befinden, hieß es weiter. "Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Diese Erfolge seien das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und würden sich oft erst später in den Geschäftszahlen widerspiegeln.
Via XETRA klettert die Energiekontor-Aktie zeitweise um 2,37 Prozent auf 34,60 Euro.
/mne/nas
BREMEN (dpa-AFX)
