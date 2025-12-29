Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Großes Projektportfolio 29.12.2025 11:28:38

Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt

Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich dank Erfolge im Vertrieb sowie der Entwicklung seiner Wind- und Solarparks auf Kurs zu seinen zuletzt angepeilten Gewinnziel.

Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Vorsteuergewinn (EBT) von rund 30 Millionen bis 40 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Montag mitteilte. Die Bremer hatten im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick für das laufende Jahr spürbar zusammengestrichen.

2025 hat Energiekontor eigenen Angaben zufolge insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Projekte mit einer Gesamtnennleistung von 51 Megawatt verkauft. Zusätzliche Projekte würden sich derzeit im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen befinden, hieß es weiter. "Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Diese Erfolge seien das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und würden sich oft erst später in den Geschäftszahlen widerspiegeln.

Via XETRA klettert die Energiekontor-Aktie zeitweise um 2,37 Prozent auf 34,60 Euro.

/mne/nas

BREMEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Energiekontor-Aktie weit im Plus: Halbjahresgewinn von Energiekontor springt hoch

Bildquelle: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AGmehr Nachrichten