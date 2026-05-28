Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
Rückkaufprogramm
|
28.05.2026 16:32:38
Energiekontor-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf im Millionenwert
Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDAX notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.
Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden.
Im XETRA-Handel notiert die Energiekontor-Aktie zeitweise 2,54 Prozent höher bei 48,50 Euro.
/tav/stk
BREMEN (dpa-AFX)
