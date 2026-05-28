Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rückkaufprogramm 28.05.2026 16:32:38

Energiekontor-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf im Millionenwert

Energiekontor-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf im Millionenwert

Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm.

Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDAX notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.

Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden.

Im XETRA-Handel notiert die Energiekontor-Aktie zeitweise 2,54 Prozent höher bei 48,50 Euro.

/tav/stk

BREMEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Energiekontor-Aktie fester: DZ Bank nimmt Energiekontor mit `Kaufen` auf
Energiekontor-Aktie in Grün: Jahresziele trotz Gegenwind bekräftigt
Energiekontor-Aktie stärker: Höhere Risiken in der Umsetzung

Bildquelle: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AG

mehr Nachrichten