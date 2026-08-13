Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Kurswechsel
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13.08.2026 20:12:39
Energiekontor-Aktie stürzt ab: Gewinnziel für 2026 überraschend gesenkt
Entgegen der im Halbjahresbericht bestätigten Ergebnisprognose haben sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung neue Entwicklungen bei den Netzanschlussterminen mehrerer schottischer Windparkprojekte ergeben, hieß es weiter. Infolge der nun deutlich späteren Netzanschlusstermine sei aus heutiger Sicht nicht mehr davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Ergebnisbeiträge aus den vorgesehenen Projektverkäufen im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden könnten.
Aktuell sei eher von einer Ergebnisverschiebung ins nächste Geschäftsjahr auszugehen. Demnach verschieben sich laut dem Unternehmen die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte auf 2031. Grund sei ein laufendes Rechtsverfahren gegen die an den Netzbetreiber (Scottish Power Transmission) erteilte Genehmigung für den Bau einer für den Netzanschluss erforderlichen Überlandleitung.
/jha/he
BREMEN (dpa-AFX)
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