Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Jahresziele bestätigt
|
13.08.2026 16:09:01
Energiekontor-Aktie tiefrot: Halbjahres-Ergebnis negativ
Das Management bestätigte das Jahresziel und peilt weiterhin einen Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro an. Per Ende Juni stand hier ein Verlust von 4,7 Millionen Euro in den Büchern. Für die Zielerreichung setzt Energiekontor insbesondere auf Projektverkäufe in Großbritannien und die Inbetriebnahme bereits im Vorjahr veräußerter deutscher Windparks. Beides solle nach aktuellem Planungsstand im zweiten Halbjahr realisiert werden, hieß es.
Energiekontor-Aktie auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr
Die Aktie von Energiekontor ist am Donnerstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen auf den tiefsten Stand seit März gesackt. Zuletzt büßte das Papier des Projektentwicklers für erneuerbare Energien 7,1 Prozent auf 32,05 Euro ein und zählte damit, zusammen mit EVOTEC, zu den schwächsten Werten im SDAX. Im laufenden Jahr steht ein Verlust von rund 10 Prozent zu Buche.
Ein Analyst verwies angesichts der Kursverluste auf die schwachen Halbjahreszahlen samt dem zugleich beibehaltenen Jahresziel für den Vorsteuergewinn. "Das bedeutet eine hohe Verdichtung an erfolgreichen Projektgeschäften in der zweiten Jahreshälfte", sagte er. Zugleich gehöre es zur Natur des Projektgeschäfts, dass dieses hin und wieder von verschiedenen Unsicherheiten belastet werde. "Da kann auch mal etwas schiefgehen." Daher dürfte der Markt gewisse Zweifel hegen, dass nun alles glattlaufen werde.
/lew/mis
BREMEN (dpa-AFX)
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