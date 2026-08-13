Energiekontor Aktie

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WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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Jahresziele bestätigt 13.08.2026 16:09:01

Energiekontor-Aktie tiefrot: Halbjahres-Ergebnis negativ

Energiekontor-Aktie tiefrot: Halbjahres-Ergebnis negativ

Energiekontor ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht.

Nach Steuern stand ein Verlust von 5,3 Millionen Euro, wie der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch gut 24 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zugleich verkündeten die Bremer, dass das Ergebnis des ersten sechs Monate aufgrund des projektorientierten Geschäftsmodells noch nicht repräsentativ für das erwartete Gesamtjahresergebnis sei.

Das Management bestätigte das Jahresziel und peilt weiterhin einen Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro an. Per Ende Juni stand hier ein Verlust von 4,7 Millionen Euro in den Büchern. Für die Zielerreichung setzt Energiekontor insbesondere auf Projektverkäufe in Großbritannien und die Inbetriebnahme bereits im Vorjahr veräußerter deutscher Windparks. Beides solle nach aktuellem Planungsstand im zweiten Halbjahr realisiert werden, hieß es.

Energiekontor-Aktie auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr

Die Aktie von Energiekontor ist am Donnerstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen auf den tiefsten Stand seit März gesackt. Zuletzt büßte das Papier des Projektentwicklers für erneuerbare Energien 7,1 Prozent auf 32,05 Euro ein und zählte damit, zusammen mit EVOTEC, zu den schwächsten Werten im SDAX. Im laufenden Jahr steht ein Verlust von rund 10 Prozent zu Buche.

Ein Analyst verwies angesichts der Kursverluste auf die schwachen Halbjahreszahlen samt dem zugleich beibehaltenen Jahresziel für den Vorsteuergewinn. "Das bedeutet eine hohe Verdichtung an erfolgreichen Projektgeschäften in der zweiten Jahreshälfte", sagte er. Zugleich gehöre es zur Natur des Projektgeschäfts, dass dieses hin und wieder von verschiedenen Unsicherheiten belastet werde. "Da kann auch mal etwas schiefgehen." Daher dürfte der Markt gewisse Zweifel hegen, dass nun alles glattlaufen werde.

/lew/mis

BREMEN (dpa-AFX)

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