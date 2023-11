Energiekonzern E.ON steigert Gewinn und Investitionen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hebt nach Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Investitionen an.

Von Januar bis Ende September sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Versorger am Mittwoch mit. Der Konzern habe dabei von besseren Ergebnissen in beiden Geschäftsbereichen - dem Netzbetrieb und Kundenlösungen - profitiert. Für das Gesamtjahr weite E.ON seine Investitionen um 300 Millionen Euro auf 6,1 Milliarden Euro aus. Das Unternehmen bestätigte die Prognose, wonach im Gesamtjahr das bereinigte Ebitda in der Bandbreite von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro liegen soll.

