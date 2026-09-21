Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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21.09.2026 10:20:13
Energiekosten folgen mit Abstand: Jede zweite Firma nennt Bürokratie als größtes Standortproblem
Deutschlands Unternehmen kämpfen mit zahlreichen Standortproblemen. Doch eines sticht laut Ifo deutlich heraus - fast jede zweite Firma klagt über Bürokratie und Regulierung. Je nach Branche rücken zudem Energiekosten, Fachkräftemangel oder schwache Nachfrage in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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