Energiekrise belastet Wirtschaft - Habeck legt neue Prognose vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Energiekrise belastet zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die Herbstprojektion der Bundesregierung vorstellen. Wie es vorab aus Regierungskreisen hieß, rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr nur noch mit einem Wachstum der deutschen Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent. Im kommenden Jahr erwartet die Regierung, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent schrumpft.

Zentraler Grund für die Korrektur der Konjunkturprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion sei der Stopp russischer Gaslieferungen, hieß es. Dadurch befänden sich die Energiepreise weiter auf einem sehr hohen Niveau. Dies bremse die Industrieproduktion vor allem in energieintensiven Bereichen. Die Verbraucherpreise blieben dementsprechend auf einem hohen Niveau. Allerdings dämpfe die geplante Gaspreisbremse die Inflationsrate im kommenden Jahr./hoe/DP/stw