Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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15.09.2026 18:23:52
Energiekrise spitzt sich zu: Saudi-Arabien muss einige Öllieferungen nach Europa stornieren
Die Huthi-Rebellen treffen eine enorm wichtige Öl-Pipeline in Saudi-Arabien mit einer Drohne und sorgen damit für einen Betriebsstopp. Die Reparaturarbeiten könnten länger dauern - nun gibt es offenbar erste Auswirkungen auf die saudischen Öllieferungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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