Energieminister beraten über Energiepreise und Wärmewende

KIEL (dpa-AFX) - Die Energieminister der Länder beraten von diesem Mittwoch an in Kiel unter anderem über die Steuerung der Energiepreise, den Strommarkt und die Wärmewende. Bei der Wende hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung liegen die Schwerpunkte bei der dreitägigen Konferenz etwa auf der kommunalen Wärmeplanung, der Finanzierung und der Transformation der Gasnetze, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte.

Ziel ist laut des schleswig-holsteinischen Umweltministers Tobias Goldschmidt (Grüne), eine Energiewende für ganz Deutschland auf die Beine zu stellen und dabei die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Regionen zu berücksichtigen. Dafür müssten sich Bund und Länder auf eine energiepolitische Agenda mit einem bundesweiten Ineinandergreifen bei den Themenfeldern erneuerbare Energieerzeugung, Wärmeversorgung, Wasserstoffhochlauf sowie Markt- und Preisgestaltung einigen./xil/DP/men