RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
03.01.2026 01:17:00
Energiepreise: RWE-Chef Krebber prognostiziert sinkende Strom- und Gaspreise
Staatliche Zuschüsse und wachsendes Angebot dämpfen die Energiepreise in Deutschland, sagt RWE-Konzernchef Markus Krebber. Doch er sieht auch Risiken. Dem US-Markt bescheinigt er inzwischen wieder stabile Bedingungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
01:17
|Energiepreise: RWE-Chef Krebber prognostiziert sinkende Strom- und Gaspreise (Spiegel Online)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.01.26