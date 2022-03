Energiepreise - Mehr Mittel für Schüler- und Lehrlingsfreifahrt

Um die Mehrkosten abzufangen, die aktuell durch die Energiepreissteigerungen entstehen, hat die Regierung am Mittwoch die Mittel für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt erhöht. Konkret wurde dafür im Ministerrat der Familienlastenausgleichsfonds um 30 Mio. Euro aufgestockt.

Der Verbraucherpreisindex vom Februar 2022 sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent gestiegen, weitere Steigerungen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung von Familienministerin Susanne Raab (ÖVP). Die Zahlungen für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt an die Verkehrsverbünde seien allerdings in den Verträgen nach dem Verbraucherpreisindex wertgesichert. Um die Teuerung abzufedern, werde bereits bei der nächsten vertraglich vorgesehenen Akontozahlung an die Verkehrsverbünde eine Anpassung an den Verbraucherpreisindex erfolgen, und zwar im Linien- und im Gelegenheitsverkehr.

riß/wim

APA