Energiepreise - ÖVP drängt auf Kompensation auch für Bauern

Die ÖVP pocht angesichts der hohen Strompreise auch auf eine Kompensation für die Bauern. Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) müsse sicherstellen, dass es "eine Unterstützung im Sinne einer Strompreisbremse auch für die heimischen Landwirte" gebe, so ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner am Sonntag in einer Aussendung. Die Landwirtschaft sei zentral für die Lebensmittel-Versorgungssicherheit.

"Es kann nicht sein, dass sie die ganze Verantwortung tragen und jetzt von der Energieministerin alleine gelassen werden", sagte Sachslehner. Die ÖVP-Generalsekretärin hatte sich bereits Mitte August für eine Gas- und Strompreiskompensation für Unternehmen ausgesprochen.

cri/dru

(APA)