Energieressourcenmanagement machte Hälfte vom Umsatz in Umweltbranche

Das Management der Energieressourcen treibt die Umweltbranche in Österreich an. Die Umweltwirtschaft hat 2021 einen zum Vorjahr gestiegenen Produktionswert von 46,2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil daran hatte erneut jener Bereich, der sich auf erneuerbare Energien sowie die Wärme- bzw. Energieeinsparung und -management fokussiert. Mit 22,6 Mrd. Euro war er für knapp die Hälfte des Produktionswerts verantwortlich, so die Statistik Austria am Freitag.

15 Mrd. Euro der Umsätze stammten 2021 aus Exporten, wovon mit 9,4 Mrd. Euro mehr als die Hälfte aus dem Bereich des Managements der Energieressourcen stammte. Auch bei der Bruttowertschöpfung, also dem Produktionswert abzüglich der Vorleistungen, war das Management der Energieressourcen für knapp die Hälfte der Bruttowertschöpfung von insgesamt 18,6 Mrd. Euro verantwortlich.

Die 204.200 Umweltbeschäftigten arbeiteten zu gut einem Drittel im Bereich des Managements der Energieressourcen, gefolgt vom Schutz und der Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser, in dem es rund 45.000 Beschäftigte gab. Weitere wichtige Bereiche waren 2021 Luftreinhaltung und Klimaschutz, der Gewässerschutz und die Abfallwirtschaft.

