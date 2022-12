Energiespar-Idee in Osterby: Straßenbeleuchtung per SMS

OSTERBY (dpa-AFX) - Straßenlicht per SMS: In dem kleinen Ort Osterby (Schleswig-Holstein) nahe der dänischen Grenze können die Straßenlaternen nachts jetzt per Handy angeschaltet werden. Eine SMS an eine bestimmte Handynummer mit dem Stichwort "Licht" genügt, dann geht die Beleuchtung zwischen 22.30 Uhr und 5.00 Uhr für 10 bis 15 Minunten wieder an, wie Bürgermeister Thomas Jessen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Hintergrund ist, dass die Kommunen in Schleswig-Holstein angesichts knapper Energie darüber diskutiert haben, wie im Winter Strom gespart werden kann. Auf die Weihnachtsbeleuchtung und den festlich erleuchteten Weihnachtsbaum im Dorf habe man nicht verzichten wollen, sagte Jessen. Auf energiesparende LED-Beleuchtung hatte der Ort bereits vor einigen Jahren umgestellt.

Der Elektriker sei gefragt worden, ob er nicht eine Idee habe, wie man die Beleuchtung entlang der Hauptstraße zwischen 22.30 Uhr und 5.00 Uhr abschalten könne; aber bei der Gassirunde mit dem Hund oder dem Besuch bei Freunden dennoch nicht im Dunkeln unterwegs sei, schilderte der Bürgermeister.

Er hatte: Der Schaltschrank der Gemeinde, über den auch die Straßenbeleuchtung läuft, bekam eine kleine Antenne mit Sender, die über eine Handykarte angewählt werden kann. Nach dem Abschicken der SMS an diese Karte dauert es nur wenige Sekunden, bis die Beleuchtung im Dorf wieder an ist. Seit etwa sechs Wochen ist das System nun in Betrieb, wie Jessen sagte. Mit den Preisen vor der Energiekrise als Berechnungsgrundlage könne Osterby rund 800 Euro Stromkosten im Jahr sparen./gyd/DP/zb