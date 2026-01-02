RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
03.01.2026 00:54:51
"Energiesystem auf Kante genäht": RWE erwartet trotz Wintereinbruch sinkende Energiepreise
Der Kälteeinbruch treibt den Gasverbrauch der Haushalte in die Höhe. Doch der RWE-Chef sieht in Deutschland keinen Versorgungsengpass - die Preise für Gas und Strom könnten sogar sinken. Doch bei einem sehr kalten Winter sei die Lage dramatischer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
01:17
|Energiepreise: RWE-Chef Krebber prognostiziert sinkende Strom- und Gaspreise (Spiegel Online)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.01.26