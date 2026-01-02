RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

03.01.2026 00:54:51

"Energiesystem auf Kante genäht": RWE erwartet trotz Wintereinbruch sinkende Energiepreise

Der Kälteeinbruch treibt den Gasverbrauch der Haushalte in die Höhe. Doch der RWE-Chef sieht in Deutschland keinen Versorgungsengpass - die Preise für Gas und Strom könnten sogar sinken. Doch bei einem sehr kalten Winter sei die Lage dramatischer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
