VKW Aktie
WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503
|
02.03.2026 16:18:00
Energieversorger illwerke vkw hält Strom- und Gaspreise stabil
Eine Preisgarantie biete trotz der aktuellen weltpolitischen Ereignisse zusätzliche Stabilität, hieß es seitens des Unternehmens. Der Verbrauchspreis im Tarif Strom "TagNacht" wie im Einfachtarif rund um die Uhr betrage ab 1. April 9,9 Cent je Kilowattstunde netto nach Rabatt. Im neuen Tarif "Strom Duo" gilt grundsätzlich ein Verbrauchspreis von 9,4 Cent. Zwischen 1. April bis 30. September, von 10.00 bis 16.00 Uhr, profitierten die Kunden im neuen Tarif zusätzlich von vergünstigten Netztarifen und von einem reduzierten Energiepreis von 8,4 Cent netto nach Sonderrabatten. Das neue Stromprodukt wird ab Mitte März bestellbar sein, Ende März ergeht an alle betroffenen Kunden eine schriftliche Information.
In Sachen Erdgas hielt Vorstandsvorsitzender Christof Germann fest, dass die Versorgung über den Winter gesichert sei. "Unser Erdgasspeicher ist aktuell noch zu 55 Prozent gefüllt", sagte er. Für Gaskunden, deren aktuelle Preisgarantie Ende März ausläuft, gilt die neue Garantie ebenfalls ein Jahr. Gaskunden, die eine Preisgarantie bis 30. September 2026 haben, bekommen zeitgerecht ein neues Angebot zugesandt.
ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/
