VKW Aktie

VKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 16:18:00

Energieversorger illwerke vkw hält Strom- und Gaspreise stabil

Der Vorarlberger Landesenergieversorger illwerke vkw hält die Energiepreise bei Strom und Erdgas per 1. April stabil. Mit einem neuen Stromprodukt soll für Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch eine Ersparnis von 15 Euro im Jahr resultieren. Die Energiepreise beim Erdgasprodukt "Standard" sinken leicht auf 5,2 Cent je Kilowattstunde. Die Strompreise werden bis 31. März 2027 garantiert.

Eine Preisgarantie biete trotz der aktuellen weltpolitischen Ereignisse zusätzliche Stabilität, hieß es seitens des Unternehmens. Der Verbrauchspreis im Tarif Strom "TagNacht" wie im Einfachtarif rund um die Uhr betrage ab 1. April 9,9 Cent je Kilowattstunde netto nach Rabatt. Im neuen Tarif "Strom Duo" gilt grundsätzlich ein Verbrauchspreis von 9,4 Cent. Zwischen 1. April bis 30. September, von 10.00 bis 16.00 Uhr, profitierten die Kunden im neuen Tarif zusätzlich von vergünstigten Netztarifen und von einem reduzierten Energiepreis von 8,4 Cent netto nach Sonderrabatten. Das neue Stromprodukt wird ab Mitte März bestellbar sein, Ende März ergeht an alle betroffenen Kunden eine schriftliche Information.

In Sachen Erdgas hielt Vorstandsvorsitzender Christof Germann fest, dass die Versorgung über den Winter gesichert sei. "Unser Erdgasspeicher ist aktuell noch zu 55 Prozent gefüllt", sagte er. Für Gaskunden, deren aktuelle Preisgarantie Ende März ausläuft, gilt die neue Garantie ebenfalls ein Jahr. Gaskunden, die eine Preisgarantie bis 30. September 2026 haben, bekommen zeitgerecht ein neues Angebot zugesandt.

jh/agr/cgh

ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VKW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VKW AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:16 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen