EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
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08.07.2026 09:39:00
Energiewende: EnBW stellt Ausbauziele für Windkraft infrage
Der Energieriese EnBW mischt im Geschäft mit Windkraft gut mit. Doch nun fordert der Konzernchef, die bisherigen Ausbauziele zurückzuschrauben. Für Wirtschaftsministerin Reiche findet er lobende Worte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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