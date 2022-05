Energiewirtschaft: Brauchen zur Erreichung der Klimaziele PV-Boom

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung muss nach Ansicht der Energiewirtschaft deutlich mehr tun, um den nötigen Zubau an Photovoltaik-Anlagen zu ermöglichen. Vor der ersten Lesung des Osterpakets im Bundestag zum Ausbau der erneuerbaren Energien am morgigen Donnerstag erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dass die Politik nun bestehende Hemmnisse schnell ausräumen, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen und klare, zukunftsgerichtete Rahmenbedingungen schaffen müsse, um die notwendigen Investitionen zu ermöglichen.

"Der schnelle und massive Ausbau der erneuerbaren Energien ist heute wichtiger denn je", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung mit Blick auf die Klimaziele und Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland. "Im Osterpaket sind erste Weichen gestellt, es braucht aber mehr, um den benötigten massiven PV-Ausbau zu entfesseln."

Die Bundesregierung plant, dass bis 2030 215 Gigawatt (GW) Photovoltaik installiert werden. Daraus folge ein notwendiger jährlicher Zubau von durchschnittlich 22 GW installierter Leistung. Dies stelle aber aus Sicht des BDEW "alles in den Schatten", was Deutschland bislang an Zubau bisher gesehen hat. Denn in den letzten beiden Jahren habe dieser Zubau lediglich bei etwa 5 GW installierter Leistung pro Jahr gelegen. "Wir brauchen also einen echten PV-Boom!", sagte Andreae.

May 11, 2022 06:12 ET (10:12 GMT)