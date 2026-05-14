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14.05.2026 06:31:29
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,38 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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