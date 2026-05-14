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14.05.2026 06:31:29
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,68 BRL gegenüber 1,34 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,38 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 2,05 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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