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12.11.2026 06:31:28
Energisa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Energisa lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 BRL, nach 0,030 BRL im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 9,18 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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