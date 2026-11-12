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12.11.2026 06:31:28
Energisa SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Energisa SA hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 BRL je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 9,45 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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