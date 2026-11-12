Energisa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Energisa hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent auf 9,45 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,18 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at