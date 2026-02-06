Energizer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energizer hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 778,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at