Energizer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Energizer hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Energizer 0,390 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 643,3 Millionen USD, gegenüber 662,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at