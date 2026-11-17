Energizer Holdings Aktie
WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099
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17.11.2026 12:53:19
Energizer Holdings Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Energizer Holdings Inc. (ENR) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $69.0 million, or $0.99 per share. This compares with $34.9 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Energizer Holdings Inc. reported adjusted earnings of $95.0 million or $1.37 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.8% to $793.2 million from $832.8 million last year.
Energizer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $69.0 Mln. vs. $34.9 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.50 last year. -Revenue: $793.2 Mln vs. $832.8 Mln last year.
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