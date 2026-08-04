Energizer Holdings Aktie
WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099
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04.08.2026 12:59:52
Energizer Holdings Inc. Reveals Retreat In Q3 Profit
(RTTNews) - Energizer Holdings Inc. (ENR) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $39.9 million, or $0.58 per share. This compares with $153.5 million, or $2.13 per share, last year.
Excluding items, Energizer Holdings Inc. reported adjusted earnings of $51.6 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $734.1 million from $725.3 million last year.
Energizer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.9 Mln. vs. $153.5 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $2.13 last year. -Revenue: $734.1 Mln vs. $725.3 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.25 To $ 1.35
Guidance EPS is adjusted for Q4 2026
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