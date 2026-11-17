(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, battery manufacturer Energizer Holdings, Inc. (ENR) provided organic sales guidance for the first quarter and for the full year 2027.

For the first quarter, the company expects organic net sales to be consistent with full-year outlook of flat to down low single digits.

Looking ahead to fiscal 2027, the company now projects organic net sales to be flat to down low single digits on an organic basis.

In Tuesday's pre-market trading, ENR is trading on the NYSE at $25.44, up $1.06 or 4.35 percent.

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