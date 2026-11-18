Energizer hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent zurück. Hier wurden 793,2 Millionen USD gegenüber 832,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Energizer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,32 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Energizer im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at