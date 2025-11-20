Energizer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Energizer hat am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,36 Prozent auf 832,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 805,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Energizer im vergangenen Geschäftsjahr 2,95 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Energizer 2,89 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at