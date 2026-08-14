Energous stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Energous hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,400 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at