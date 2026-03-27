Energous verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Energous hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Energous ein EPS von -10,800 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 606,98 Prozent auf 3,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Energous hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 6,460 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -77,100 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Energous mit einem Umsatz von insgesamt 5,63 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,77 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 631,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at