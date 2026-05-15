Energous vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Energous hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 805,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at