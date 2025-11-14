Energous: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Energous ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Energous die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,31 USD gegenüber -15,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 452,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energous 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at