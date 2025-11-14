Energy Absolute gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energy Absolute hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,080 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at