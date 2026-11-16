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16.11.2026 06:31:29
Energy Absolute gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Energy Absolute stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 THB erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 3,24 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energy Absolute 3,51 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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