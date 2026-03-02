|
Energy Absolute präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Energy Absolute hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,500 THB erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Energy Absolute mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 23,43 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,670 THB beziffert. Im Vorjahr waren -1,000 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,75 Prozent auf 13,10 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,13 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
