Energy Absolute präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Energy Absolute hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 THB. Im Vorjahresquartal waren -1,500 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Energy Absolute mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 23,43 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,670 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Energy Absolute -1,000 THB je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 13,10 Milliarden THB, gegenüber 18,13 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 27,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at