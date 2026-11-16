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16.11.2026 06:31:29
Energy Absolute: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Energy Absolute präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,06 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Absolute noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,24 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,51 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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