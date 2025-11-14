Energy Absolute: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Absolute hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,04 THB. Im letzten Jahr hatte Energy Absolute einen Gewinn von 0,080 THB je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,86 Prozent auf 3,51 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,94 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at