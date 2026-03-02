Energy Absolute stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Energy Absolute hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,64 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Energy Absolute -1,500 THB je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Energy Absolute in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 3,98 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,670 THB. Im Vorjahr waren -1,000 THB je Aktie erzielt worden.

Energy Absolute hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 13,10 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,13 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at