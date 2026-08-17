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17.08.2026 06:31:29
Energy Absolute stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Energy Absolute lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Energy Absolute vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 THB je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 2,44 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energy Absolute 3,11 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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