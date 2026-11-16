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16.11.2026 06:31:29
Energy Absolute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Energy Absolute veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 THB je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Energy Absolute mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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