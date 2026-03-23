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23.03.2026 10:02:30
Energy Attacks in War on Iran Could Turn Economic Shock Into Long-Term Damage
A new phase targeting oil and gas infrastructure in the Persian Gulf threatens to hurt businesses and customers around the world for months or even years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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