RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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25.11.2026 14:42:08
Energy bills to rise by 26% from January after gas prices surge
A household using a typical amount of energy would see its annual bill rise from £1,723 to £2,166 if this level was sustained for a year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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