RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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27.05.2026 09:39:33
Energy bills to rise for millions as impact of Iran war hits
A household using a typical amount of energy will pay £221 a year more, under the regulator's new price cap.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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