Energy Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Development gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 63,4 Millionen INR, gegenüber 102,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at